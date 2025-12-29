'Deve Süper Ligi' renkli görüntülere sahne oldu!

Kategoriler
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bin yıllık göçebe geleneği bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce deve, İç Moğolistan'ın Alxa Liga bölgesinde düzenlenen "Deve Süper Ligi" adlı organizasyonda hünerlerini sergiledi. Develer Diyarı olarak da bilinen Alxa Liga bölgesinde düzenlenen yarış kapsamında kum üzerinde hız yarışları, geleneksel beceri yarışmaları ve jürinin en güzel hayvanları seçtiği deve güzellik yarışmaları yapılıyor. Yarışmaya özel olarak hazırlanan ülkenin çeşitli noktalarındaki çobanlar ise en hızlı yarışan develeriyle hayran bıraktı. Mart 2026'ya kadar sürecek olan Alxa Deve Süper Ligi' kapsamında 4 aylık yarış büyük bir finalle sona erecek.