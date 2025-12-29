Iğdır'da kuyumcu soygunu: 5-6 kilo altın çalındı

Iğdır'da bir kuyumcuda gece saatlerinde soygun meydana geldi. Saat 03.11 sıralarında motosikletli bir kişi, kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi. Telefonunun ışığını kullanarak içeride bir süre dolaşan şüpheli, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.