Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

Düzce okullar tatil mi 30 Aralık son dakika haberleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce Düzce il genelinde okullar bir gün tatil edilmişti. 30 Aralık Salı günü için ise valilik kaynaklı yeni bir genel duyuru yapılmadı. İlçeler bazında alınan kararlar dikkat çekerken, hava koşullarına bağlı riskler nedeniyle gözler resmi açıklamalara çevrildi. İşt Düzce okullar tatil mi değil mi son dakika haberleri…

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.12.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
29.12.2025
saat ikonu 20:43

Düzce’de kar yağışı sonrası eğitim-öğretim sürecine ilişkin resmi açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. İl genelinde ve ilçelerde alınan kararlar, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ 30 ARALIK?

Düzce'de 29 Aralık Salı günü için kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. 29 Aralık'ta okulların tatil olmasının ardından gözler 30 Aralık Salı günü gelebilecek muhtemel kar tatili açıklamasına çevrildi.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

Düzce il genelinde 30 Aralık Salı günü için, şu ana kadar resmi bir okul tatili kararı açıklanmadı. Düzce Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yalnızca 29 Aralık Pazartesi günü için il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu. Salı günü için ise valilikten tüm ili kapsayan yeni bir tatil kararı bulunmuyor.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 30 Aralık Salı günü tüm okullarda eğitim-öğretime ara verildi. Bunun dışında kalan ilçeler için geçerli olacak yeni bir karar şu ana kadar paylaşılmadı. İl genelinde farklı bir uygulamaya gidilmesi halinde valilik tarafından ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

DÜZCE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

Düzce’de 30 Aralık Salı günüyle ilgili son durum, valilikten gelecek resmi açıklamalara göre şekillenecek. Şu an itibarıyla il genelini kapsayan yeni bir tatil duyurusu yapılmış değil. Yetkili mercilerden gelecek olası açıklamalar, resmi kanallar üzerinden paylaşılacak.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

Öte yandan Kaynaşlı ilçesinde alınan tatil kararı, diğer ilçeler için de benzer bir değerlendirme yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Hava koşullarının gece ve sabah saatlerinde oluşturabileceği riskler nedeniyle, eğitimle ilgili kararların gün içinde güncellenmesi ihtimali bulunuyor. Veliler ve öğrenciler, valiliğin ve ilçe kaymakamlıklarının duyurularını takip ediyor.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

30 ARALIK DÜZCE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, 30 Aralık Salı günü Düzce ve çevresinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu ile birlikte bölgede kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği bildirildi. Kent merkezinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Düzce okullar tatil mi? 30 Aralık son dakika tatil kararı bir ilçede verildi

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayıp ilerleyen saatlerde kara dönüşmesi öngörülüyor.

#Aktüel
