Öğrencilerin kar çilesi! Yollar kapandı, servisler gelemedi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şırnak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle servis araçları yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Okulların tatil edilmesi kararının ardından evlerine dönmek isteyen öğrenciler, servislerin gecikmesi ve bazı güzergahların kapanması nedeniyle kar yağışı ve dondurucu soğukta beklemek zorunda kaldı. Yaşananların bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından bazı servisler kontrollü şekilde bölgeye ulaşırken, mahsur kalan öğrenciler kademeli olarak evlerine gönderildi.