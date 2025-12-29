Öğrencilerin kar çilesi! Yollar kapandı, servisler gelemedi

Şırnak'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle servis araçları yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Okulların tatil edilmesi kararının ardından evlerine dönmek isteyen öğrenciler, servislerin gecikmesi ve bazı güzergahların kapanması nedeniyle kar yağışı ve dondurucu soğukta beklemek zorunda kaldı. Yaşananların bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolların açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Çalışmaların ardından bazı servisler kontrollü şekilde bölgeye ulaşırken, mahsur kalan öğrenciler kademeli olarak evlerine gönderildi.