Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşte en düşük emekli maaşı! Özgür Erdursun net rakam verdi

Aralık 29, 2025 09:10
1
en düşük emekli maaşı

2026 yılına girerken milyonlarca çalı­şanın, esnafın, işverenin ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL ola­rak açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur ma­aşlarının ne kadar zam alacağını açıkladı.

2
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Erdursun, "Herhangi bir ek iyileş­tirme yapılmaması hâlinde en düşük emek­li aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yük­selmesi yönünde" diyerek rakam verdi.
 

3
SSK ve Bağkur emeklileri

2026 Ocak dönemi için SSK ve Bağkur emeklileri %12,3, memur ve memur emeklileri %18,7 ci­varında bir artış alacağını ifade eden Erdursun, "Bu noktada “memurlar neden daha yük­sek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avan­tajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dö­nemsel farktan doğuyor olmasıdır" diyerek konuya açıklık getirdi.
 

4
memur ve memur emeklileri

2025 Temmuz ayında memur ve memur emeklileri için %15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67 oranında artış yapılmıştı. Erdursun, "2025’in ikinci yarısında memur ve me­mur emeklilerine verilen %5’lik toplu söz­leşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak gün­cellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da me­mur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor" dedi.
 

5
memur ve memur emeklileri

"2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon farkı memur ve memur emeklilerinin üzerine çıkacak. Çünkü Temmuz 2026’da %11’lik toplu söz­leşme zammı devreden çıkacak ve yerine %7 eklenecek" diyen Erdursun bu farkın memurların artış ora­nını görece aşağı çekeceğini ekledi.
 

6
2027 maaş

Erdursun, "2027 yılına girildiğinde, seçim atmosfe­rinin de etkisiyle bazı iyileştirmeler gün­deme gelebilir. Ancak mevcut politikalarla 2026 yılında kapsamlı bir rahatlama bekle­mek gerçekçi değil" deyip sözlerini noktaladı.
 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.