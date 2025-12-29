İşte en düşük emekli maaşı! Özgür Erdursun net rakam verdi

2026 Ocak dönemi için SSK ve Bağkur emeklileri %12,3, memur ve memur emeklileri %18,7 ci­varında bir artış alacağını ifade eden Erdursun, "Bu noktada “memurlar neden daha yük­sek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avan­tajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dö­nemsel farktan doğuyor olmasıdır" diyerek konuya açıklık getirdi.

