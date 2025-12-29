İşte en düşük emekli maaşı! Özgür Erdursun net rakam verdi

Kategoriler
2026 yılına girerken milyonlarca çalışanın, esnafın, işverenin ve emeklinin gözü maaş artışlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret %27’lik artışla 28.075 TL olarak açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur maaşlarının ne kadar zam alacağını açıkladı.
Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Erdursun, "Herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde" diyerek rakam verdi.
2026 Ocak dönemi için SSK ve Bağkur emeklileri %12,3, memur ve memur emeklileri %18,7 civarında bir artış alacağını ifade eden Erdursun, "Bu noktada “memurlar neden daha yüksek artış alıyor?” sorusu sıkça soruluyor. Burada kritik nokta, artışın kalıcı bir avantajdan değil, toplu sözleşme kaynaklı dönemsel farktan doğuyor olmasıdır" diyerek konuya açıklık getirdi.
2025 Temmuz ayında memur ve memur emeklileri için %15,57, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %16,67 oranında artış yapılmıştı. Erdursun, "2025’in ikinci yarısında memur ve memur emeklilerine verilen %5’lik toplu sözleşme zammı, 2026 Ocak’ta %11 olarak güncellenecek. Bu nedenle Ocak 2026’da memur kesimi daha yüksek artış alacak gibi görünüyor" dedi.
"2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon farkı memur ve memur emeklilerinin üzerine çıkacak. Çünkü Temmuz 2026’da %11’lik toplu sözleşme zammı devreden çıkacak ve yerine %7 eklenecek" diyen Erdursun bu farkın memurların artış oranını görece aşağı çekeceğini ekledi.
Erdursun, "2027 yılına girildiğinde, seçim atmosferinin de etkisiyle bazı iyileştirmeler gündeme gelebilir. Ancak mevcut politikalarla 2026 yılında kapsamlı bir rahatlama beklemek gerçekçi değil" deyip sözlerini noktaladı.