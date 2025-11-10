Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarih

A Milli Futbol Takımı’nın Kasım ayı boyunca oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmaları nedeniyle lig heyecanına kısa bir süreliğine mola verildi. Aranın ne zaman sona ereceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarih
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2025
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
saat ikonu 23:42

’e kısa bir ara tanındı, gözler artık ’da!

Türkiye, Dünya Kupası hedefi için önemli maçlara çıkarken, futbolseverler milli aranın ne kadar süreceğini ve lig heyecanının ne zaman geri döneceğini araştırıyor.

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarih

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki son iki karşılaşmasına hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da ile ardından 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda ile mücadele edecek.

Milliler, gruptaki ilk dört maçta üç zafer ve bir yenilgi alarak 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarih

MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 dolayısıyla verilen milli ara, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü bitirilecek.

Bu tarihten itibaren Süper Lig’in 13. hafta maçları oynanarak lig heyecanı yeniden başlayacak.

Milli aranın yaklaşık 7 gün devam etmesi öngörülüyor.

ETİKETLER
#bulgaristan
#süper lig
#a milli takım
#ispanya
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.