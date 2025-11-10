Milli ara kaç gün sürecek? Liglerin yeniden başlayacağı tarih

Süper Lig’e kısa bir ara tanındı, gözler artık A Milli Takım’da!

Türkiye, Dünya Kupası hedefi için önemli maçlara çıkarken, futbolseverler milli aranın ne kadar süreceğini ve lig heyecanının ne zaman geri döneceğini araştırıyor.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, E Grubu’ndaki son iki karşılaşmasına hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa’da Bulgaristan ile ardından 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya ile mücadele edecek.

Milliler, gruptaki ilk dört maçta üç zafer ve bir yenilgi alarak 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN SONA ERECEK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri dolayısıyla verilen milli ara, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü bitirilecek.

Bu tarihten itibaren Süper Lig’in 13. hafta maçları oynanarak lig heyecanı yeniden başlayacak.

Milli aranın yaklaşık 7 gün devam etmesi öngörülüyor.