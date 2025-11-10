Menü Kapat
16°
İslam Memiş'ten altın için '3.780 TL' uyarısı! Perşembeyi işaret etti: Çok önemli bir gün

Kasım 10, 2025 14:08
1
İslam Memiş'ten altın için '3.780 TL' uyarısı! Perşembe gününe işaret etti

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber TV'de katıldığı canlı yayında hafta başı itibariyle yükseliş eğrisi yakalayan altının son durumunu değerlendirdi.

Küresel piyasalardaki gelişmeler altını etkileyecek mi? Altındaki bu yükseliş devam edecek mi? 

İşte islam Memiş'in yorumlarıyla altının yeni yol haritası!

2

‘ALTIN YENİ HAFTAYA TEPKİ ALIMLARIYLA BAŞLADI’


“Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Buna tepki alımı diyoruz.

Şu anda uluslararası piyasalarda ons altın 4.080 dolar, gram altın serbest piyasalarda fiziki altın 5.738 lira seviyesinde.

Geçen haftayı 5.650 lira seviyesinden tamamlamış oldu gram altın. Ve on saltın 4.000 dolar seviyesindeydi.

 

3

‘YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR’

Şimdi gram altın ve ons altın da bu hafta yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ons altın tarafında 4.150-4.170 dolar direnci var yukarıda. (Türk Lirası olarak yukarı yönlü 3.780 liralık bir hareket ihtimaline tekabül ediyor) 

Gram altın da ons altından destek alarak yine 5.800-5.850 lira aralığındaki direnç konumunda.

4

GERİ DÖNÜŞ İHTİMALİ VAR

Ancak bu yükselişler yatırımcı panik yapmamalı tekrar geriye dönüş bekliyoruz bu fiyatlardan sonra. Yani  ons altının tekrar 4.000 dolara gram altın 5.500 lira seviyesine tekrar geriye dönüş sağlayabilir.

 

5

BU DALGALANMANIN SEBEBİ NE?

Kısa vadedeki bu yükselişi, bu dalgalanma sebebi ise Amerika'daki hükümet kapalı ve dolayısıyla da burada belirsizlikler var ne zaman açılacak diye.

Piyasada şu anda Amerika'daki hükümetin kapalı olmasından başka bir bahane de yok.

Ve bu bahaneyi kullanıyor.

 

6

ARADIĞIMIZ VERİLERE ULAŞILAMIYOR!

Perşembe, cuma günleri küresel piyasalar için oldukça önemli bir hafta ve gün. Çünkü Amerika'da enflasyon verisi, ÜFE ve TÜFE verisi açıklanacak.

Ancak bu verilere ulaşamıyoruz diye ciddi sıkıntılar da var. Amerikan hükümetinin kapalı oluşundan dolayı.

Bakalım veri açıklanacak mı?

 

7

ALAN DA SATAN DA DİKKAT ETMELİ

Dolayısıyla da altın burada. Ve tekrar bir güvenli liman, tekrar bir tepki alımıyla karşımızda olmaya devam edecek.

Şimdi buradaki belirsizlik devam ettiği için ve manipülasyon fiyatlaması yıl sonuna kadar devam ettiği için şimdi alacaklar da satacaklar da bence dikkat etmesi lazım.

Mesela bir yatırımcının elinde altın varsa, nakde ihtiyacı yoksa, ev almayacaksa, araba almayacaksa tekrar beklemeye devam etmesi lazım.

 

8

KADEMELİ ALIM

2026 yılındaki beklentimiz yükseliş yönünü devam ediyor.

Ancak elinde nakit olup da altın almak isteyen yatırımcısı 4000 dolar seviyesi üzerinde değil 4000 dolar seviyesinin altında bir altın piyasasını takip etmesi lazım ve bunu kademeli olarak alması lazım.

 

9

Geçen hafta iki kez bu fırsatları verdi.

5505 lira seviyesinden.

Dolayısıyla da böyle 5500 lira seviyesine gelince kademeli almak mantıklı.

Tekrar dalgalı seyir yıl sonuna kadar devam edecek.

Ancak bu hafta altın almak için bence uygun bir hafta değil.

 

10

2026’DA ALTININ DURUMU NASIL OLACAK?

Evet yani 2026 yılında altın fiyatlarının yükselişi önlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz.

Çünkü bugünkü altın fiyatlarını yükselten faktörler yine 2026 yılında masada durmaya devam edecek.

Yeni jeopolitik gerilimler, yine ticaret savaşları, belirsizlikler devam ediyor.

 

 

11

ALTINA TALEP MUTLAKA DEVAM EDER

Hal böyle olunca da dünyada hem bankalar hem şirketler hem yatırımcılar fiziki altın talebine devam eder.

Ve 2026 yılında ons altın tarafında 4800 4888 dolar, gram altın tarafında 8000 ve üzerindeki rakamları yine beklemeye devam edeceğiz.

O yüzden altın orta ve uzun vadede güvenli limandır.

Kısa vadede yine teknik olarak satışlara, düzeltmelere ve dinlenmeye ihtiyaç var kısa vadede."


 

