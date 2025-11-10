"İçinde insan var" denilen robot bakın ne çıktı

XPeng'in tanıttığı yeni insansı robotu IRON, lansman etkinliğinde beklenmedik bir tartışmanın fitilini ateşledi. Robotun hareketleri o kadar gerçekçi bulundu ki, sosyal medyada "içinde insan var" ve "bir insan robot taklidi yapıyor" şeklinde yorumlar hızla yayıldı.

CEO İDDİALARI BİTİRMEK İÇİN ROBOTU PARÇALADI

Sahneye çıkan robotun yumuşak yürüyüşü ve insansı hatları, pek çok izleyicinin kafasını karıştırdı. Gördüklerinin metal ve kablolardan oluşan bir makine olduğuna ikna olmayan kullanıcılar, şirketi eleştiri yağmuruna tuttu.

İddiaların büyümesi üzerine CEO He Xiaopeng, ertesi gün düzenlenen basın toplantısında radikal bir adım attı. Xiaopeng, şüpheleri gidermek için IRON'un bacağındaki fiber "deriyi" herkesin gözü önünde kesti. Açılan kısımdan robotun iç mekaniği, destek yapısı ve elektronik parçaları net bir şekilde ortaya çıktı.