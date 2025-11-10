Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

WhatsApp, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar için "mesaj istekleri" adlı yeni bir klasör üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, "Kişilerim" ayarını seçerek tanımadıkları kişilerden gelen mesajların ana sohbet listesi yerine istek klasörüne düşmesini sağlayabilecek.

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların bilinmeyen numaralardan gelen mesajları yönetmesi için yeni bir özellik geliştiriyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan rapora göre, uygulamaya "mesaj istekleri" adı verilen bir klasör eklenecek.

GİZLİLİK İÇİN İKİ FARKLI SEÇENEK SUNULACAK

WABetaInfo'nun raporu, "Bana kimler mesaj gönderebilir" başlıklı yeni ayarının kullanıcılara iki temel seçenek sunacağını belirtiyor. İlk seçenek olan "Herkes", tüm hesaplar için varsayılan ayar olarak kalacak. Seçildiğinde, bilinmeyen numaralardan gelen tüm yeni eskisi gibi sohbet listesinde görünmeye devam edecek.

WhatsApp'ta tarihi değişiklik! Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik sonunda geliyor

Diğer seçenek olan "Kişilerim" ise kullanıcılara daha fazla kontrol imkanı tanıyacak. Etkinleştirildiğinde, kişi listesinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen yeni mesajlar "Sohbetler" sekmesinde görünmeyecek ve otomatik olarak "İstekler" klasörüne taşınacak.

Geliştirilen mesaj isteği klasörü, Instagram'daki "İstekler" özelliğine benzer bir şekilde çalışacak. Bilinmeyen numaralardan gelen iletiler ilgili klasörde görünecek ve kullanıcılar burada mesaja cevap vermeyi, sohbeti silmeyi, göndericiyi bildirmeyi veya engellemeyi seçebilecek.

Raporlara göre, özellik şu anda aktif geliştirme aşamasında ve gelecekteki bir güncelleme ile kullanıma sunulması bekleniyor.

