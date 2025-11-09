Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp, yüksek riskli kullanıcılar için 'ekstrem koruma' kalkanını açıyor

WhatsApp, gazeteciler ve aktivistler gibi hedef alınma riski yüksek kullanıcılar için "Sıkı Hesap Ayarları" adlı yeni bir güvenlik modu test ediyor. Bu özellik ne işe yarayacak?

Murat Makas
09.11.2025
15:31
09.11.2025
15:38

WhatsApp, veya hedefli takip riski altında olan kullanıcılar için ek bir koruma katmanı sunmak üzere yeni bir özelliği hazırlıyor. Söz konusu özellik, bilgisayar korsanlarına karşı daha güçlü bir savunma mekanizması kurmayı amaçlıyor.

ÖZELLİK SON IOS BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

WABetaInfo'nun raporuna göre, TestFlight üzerindeki en son iOS beta sürümü, Gizlilik > Gelişmiş menüsü altında "Sıkı Hesap Ayarları" (Strict account settings) adında yeni bir seçenek içeriyor. Özellik kötü niyetli aktörler tarafından hedef alınma riski taşıdıklarını düşünen kullanıcıların "bir dizi ekstrem korumayı" etkinleştirmesine olanak tanıyacak.

WhatsApp, yüksek riskli kullanıcılar için 'ekstrem koruma' kalkanını açıyor

WhatsApp'ın kendi açıklamasına göre, modun etkinleştirilmesi, kullanıcıların hesaplarını güvende tutmak için çeşitli kısıtlamaları otomatik olarak uygulayacak.

Kısıtlamalar arasında bilinmeyen göndericilerden gelen medya ve eklentilerin engellenmesi, kimlerin arayabileceği veya mesaj gönderebileceğinin sınırlandırılması ve yetkisiz değişiklikleri önlemek için belirli ayarların kilitlenmesi bulunuyor.

Şirket ayrıca, özelliğin etkinleştirilmesinin arama ve mesaj kalitesini düşürebileceği konusunda da bir uyarıda bulunuyor.

WABetaInfo, karşılama ekranında listelenen önlemlerin ötesinde, mod açıldığında diğer bazı gizlilik seçeneklerinin de otomatik olarak ayarlanacağını belirtiyor. Ayarlanacak seçenekler arasında bilinmeyen numaralardan gelen aramaları sessize alma, grup davetlerini bilinen kişilerle kısıtlama, bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakma ve şifreleme kodu değişikliklerinde kullanıcıları uyarma yer alıyor.

Ayrıca iki adımlı doğrulamanın etkinleştirilmesi ve kişisel bilgilerin bilinmeyen numaralardan gizlenmesi de sağlanacak.

Korumaların çoğu halihazırda WhatsApp ayarları içinde ayrı ayrı mevcut olsa da, yeni mod hepsini tek seferde otomatik olarak uygulayarak süreci basitleştiriyor.

WhatsApp, yüksek riskli kullanıcılar için 'ekstrem koruma' kalkanını açıyor

HENÜZ RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

Yeni özellik için henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Diğer beta geliştirmelerinde olduğu gibi, özelliğin tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunulması biraz zaman alabilir.

ETİKETLER
#whatsapp
#güvenlik
#siber saldırı
#Hedefli Takip
#Gizlilik Ayarları
#Yeni Özellik
#Teknoloji
