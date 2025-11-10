Faciaya davetiye çıkardılar! Gençlerin ölümcül eğlencesi dehşete düşürdü!

Diyarbakır'da bir grup gencin tehlikeli eğlencesi görenleri dehşete düşürdü. Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kaydedilen görüntülerde gençlerin sözde eğlencesinde faciadan dönüldü. Metruk bir binada ateşe verdikleri bir bölgeye patlayıcı eşyaları atarak eğlenen gençler faciaya adeta davetiye çıkardı. Ateşe attıkları çakmak gazının patlamasıyla eğlenen gençler o anları kameraya kaydetti.