Arnavutköy'de tehlikeli ATV gösterisi! Görenler telefona sarıldı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde iki kişi, cadde üzerinde seyir halindeyken ATV aracıyla tehlikeli manevralar yapmaya başladı. Sürücü, aracın önünü kaldırarak uzun süre tek teker üzerinde ilerledi. Çevredeki vatandaşlar, trafiğe açık alanda yapılan bu tehlikeli gösteriyi şaşkınlıkla izledi. Polis ekipleri görüntüler üzerine harekete geçerek kimlik tespiti ve cezai işlem başlatılması için çalışma başlattı.