Park halindeki aracın içinde duran kadına silahlı saldırı: Hayatını kaybetti

Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında park halindeki araç içerisinde oturan Eser Aktaş'a (44) silahla ateş açıldı. Saldırının ardından şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçtı.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otomobil ve çevresinde delil topladı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Aktaş'ın cenazesi, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilerin Merkez Mahallesi'nde bulunan bir elektrik panosunun yanına silah ve kıyafetlerini bıraktıkları tespit edildi. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı noktada bıraktıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.