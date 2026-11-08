Bitlis'te kış erken geldi: Tatvan aniden beyaza büründü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kış mevsimi yüzünü erken gösterdi. Sabah saatlerinde atıştıran kar, akşam saatlerine doğru aniden bastırarak ilçeyi tamamen beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının sert düşüşüyle birlikte kentte beyaz örtü hakim olurken, yetkililer buzlanma ve don tehlikesine karşı sürücüleri acil kış ekipmanı kullanmaları konusunda uyardı. Kar yağışını değerlendiren ilçe sakinlerinden Turgut Hüseyni ise "Bu sene kışımız erken geldi. Önümüzde yaklaşık 7 ay sürecek uzun bir kış var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Havalar da iyice soğumaya başladı. Bu kış ayları kimine esaret, kimine çile, kimine ise bereket olarak görünüyor. İnşallah bizim için de bereketli bir kış olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi. Kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.