Alman Meclisi önündeki Almanya bayrağı indirildi yerine Filistin bayrağı asıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı. Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini ifade etti.