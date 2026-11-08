Nissan Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Nissan Qashqai, E-Power, Juke, Toownstar, X-Trail kampanyalı güncel fiyatları

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İstanbul
Nissan Kasım 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Böylelikle konforu, sağlamlığı, yakıt politikası ve sahip olduğu yüksek teknoloji ile kullanıcının beğenisini kazanan modellerin fiyatları da ortaya çıktı. İşte Türkiye’de büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Nissan’ın Qashqai, E-Power, Juke, Toownstar, X-Trail modellerinin kampanyalı güncel fiyatları…
Nissan Türkiye'de satışa sunduğu zengin model yelpazesinin Kasım ayı güncel tarifesini duyurdu. B ve C SUV segmentinden ticari araç kategorisine kadar geniş model çeşitlerinin yer aldığı listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.438.000 TL ile hafif ticari modeli Nissan Townstar Van (1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia) oldu. Listenin zirvesinde yer alan en yüksek fiyat etiketine sahip model ise 4.800.000 TL'lik satış fiyatıyla Nissan X-Trail Mild Hybrid (1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium) olarak öne çıktı. Aynı zamanda Mild Hybrid, e-POWER ve tam elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı Nissan Kasım 2026 listesinde Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar modellerinin donanımlarına dair detaylar da netleşti. İşte Nissan Kasım 2026 fiyat listesinin detayları…
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.269.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.790.800 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.981.900 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 3.743.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.785.200 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.933.100 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.937.400 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 4.058.600 TL
e-POWER 190PS Skypack 3.582.900 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium 4.129.200 TL
DIG-T 115PS Tekna Plus DCT 1.999.000 TL
DIG-T 115PS Platinum DCT 2.155.400 TL
DIG-T 115PS Platinum Premium DCT 2.761.400 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.350.000 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 4.800.000 TL
1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.438.000 TL
1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.594.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.736.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.822.400 TL
Elektrikli EV L1 Tekna+ 2.289.700 TL
Elektrikli EV L1 Tekna 2.268.400 TL