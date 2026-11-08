Nissan Kasım 2026 fiyat listesi yayınlandı: İşte Nissan Qashqai, E-Power, Juke, Toownstar, X-Trail kampanyalı güncel fiyatları

Nissan Türkiye'de satışa sunduğu zengin model yelpazesinin Kasım ayı güncel tarifesini duyurdu. B ve C SUV segmentinden ticari araç kategorisine kadar geniş model çeşitlerinin yer aldığı listede markanın en uygun fiyatlı seçeneği 1.438.000 TL ile hafif ticari modeli Nissan Townstar Van (1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia) oldu. Listenin zirvesinde yer alan en yüksek fiyat etiketine sahip model ise 4.800.000 TL'lik satış fiyatıyla Nissan X-Trail Mild Hybrid (1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium) olarak öne çıktı. Aynı zamanda Mild Hybrid, e-POWER ve tam elektrikli motor seçeneklerinin yer aldığı Nissan Kasım 2026 listesinde Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar modellerinin donanımlarına dair detaylar da netleşti. İşte Nissan Kasım 2026 fiyat listesinin detayları…