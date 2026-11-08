Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil alev yumağına döndü: Araçtan geriye sadece demir yığını kaldı

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İstanbul
İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yükselen alevler, kısa sürede tüm aracı sararak adeta alev topuna dönüştürdü. Yoldan geçen diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar panik içinde durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı feci olayda, alevlere teslim olan otomobil tamamen yanarak adeta demir yığınına döndü.