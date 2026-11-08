İrfan Can Kahveci'den Sergen Yalçın sözleri! Gol sevinciyle ilgili konuştu

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta müsabakalarıyla sürüyor. Ligde haftanın kritik maçlarından birinde Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, Çorum'da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 üstün kapattığı kaşılaşmayı 5-0'lık skorla kazandı ve ligdeki puanını 19'a yükseltti. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Fenerbahçe'de attığı 2 golle galibiyetin mimarlarından biri olan İrfan Can Kahveci, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci, memleketinde 200. maçına çıkmanın ve gol atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kahveci, "Memleketimde 200. maçıma çıktım, bir de gol attım. Çok mutluyum yani. Yeni hocamızla beraber inşallah seriler yakalarız. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.

"SEVİNÇTE SERGEN HOCAYLA ALAKALI HİÇBİR ŞEY YAPMADIM"

Milli takım kadrosuna davet edilmemesi ve gol sevincinin ardından ortaya çıkan yorumlarla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci, "Ya açıkçası formda olduğumu düşünüyorum, iyi olduğumu düşünüyorum. Tabii davet gelmeyince üzüldüm. Yani bu yalan değil. Ama sevinçte Sergen hocayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok. Çünkü Sergen hoca sevdiğim, saygı duyduğum bir isim. Yani birebirde tanıdığım bir isim. Öyle bir şey yok yani sevinçle alakalı. Yanlış anlaşılmasın" diye konuştu.

Milli takıma başarı dileklerini de ileten deneyimli oyuncu, "Milli takım yeni hocamızla, Sergen hocamızla ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma çok başka bir şey. Her şeyin üstünde bir şey. İnşallah başarılar diliyorum hem hoca ekibine hem de futbolcu kardeşlerime" şeklinde konuştu.

"BEN KENDİ İŞİME BAKIYORUM"

Teknik direktör değişikliklerinin performansına etkisiyle ilgili soruya cevap veren İrfan Can Kahveci, "Yok, aslında ben teknik direktör değişikliğiyle alakası olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki de bazı hocalar sana daha çok güven verir, daha çok yükselebilirsin. Ama ben her hocayla birlikte ne istiyorlarsa onu yapmaya çalışıyorum. Ve bayağı uzun süredir de kendime çok dikkat ediyorum ve çalışıyorum. Yani bugünlerin geleceğini de biliyorum. Daha iyi günler de gelecek benim adıma. Çünkü hiçbir zaman vazgeçmeden çalışıyorum. İstediği kadar insanlar eleştirsin, yani başka şeyler söylesin. Ben kendi işime bakıyorum" dedi.

Takımdaki atmosferi de değerlendiren Kahveci, "Galibiyetler geldikçe takımın havası da daha çok yükselir. Bu normal bir şey. Her takımda böyledir. İnşallah galibiyetlerle devam ederiz ve sezon sonuna ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"EMRE HOCA KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRMİŞ BİR İNSAN"

Teknik Direktör Emre Belözoğlu hakkında da konuşan İrfan Can Kahveci, "Emre hoca kişilik olarak kendini çok geliştirmiş bir insan. Bunu konuşmasından, antrenmandaki taktiklerinden, her şeyden anlayabilirsiniz. Bugün de oynadığımız oyundan da gerçekten futbolu bilen insanlar anlayabilir. Burada eski hocalarımıza da saygısızlık etmek istemem. İsmail hocanın emekleri de yok sayılamaz. Onlara da buradan çok teşekkür ederim" diye konuştu.