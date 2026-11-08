MasterChef'ten kim gitti? Masterchef'e veda eden yarışmacı 8 Kasım 2026

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İstanbul
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir eleme gecesi daha izleyicileri bekliyor. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürebilmek için mutfakta son kez mücadele edecek. Haftanın eleme adayları arasından bir isim, şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef'ten kim gitti, 8 Kasım MasterChef Türkiye'de kim elendi?
8 Kasım 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak.
7 Kasım 2026 Masterchef 7.ve 8. eleme adayları Muhammed ve Tolğa oldu.
6 Ekim 2026 MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları Şadi ve Kübra oldu.
5 Kasım 2026 MasterChef 3. Ve 4. Eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.
3 Kasım 2026 MasterChef 1. Ve 2. Eleme adayları Tolgahan ve Ayşe oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)