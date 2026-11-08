MasterChef'ten kim gitti? Masterchef'e veda eden yarışmacı 8 Kasım 2026

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir eleme gecesi daha izleyicileri bekliyor. 8 Kasım 2026 Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde yarışmacılar, MasterChef hayallerini sürdürebilmek için mutfakta son kez mücadele edecek. Haftanın eleme adayları arasından bir isim, şeflerin değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda edecek. Peki, MasterChef'ten kim gitti, 8 Kasım MasterChef Türkiye'de kim elendi?

8 KASIM 2026 MASTERCHEF’E VEDA EDEN YARIŞMACI KİM OLDU?

8 Kasım 2026 MasterChef’e veda eden yarışmacı ilerleyen saatlerde açıklanacak.

7 KASIM 2026 MASTERCHEF 7 VE 8 ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

7 Kasım 2026 Masterchef 7.ve 8. eleme adayları Muhammed ve Tolğa oldu.

6 EKİM 2026 MASTERCHEF’TE 5. VE 6. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

6 Ekim 2026 MasterChef’te 5. Ve 6. Eleme adayları Şadi ve Kübra oldu.

5 KASIM 2026 MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

5 Kasım 2026 MasterChef 3. Ve 4. Eleme adayları Bahar ve Eyyüp Can oldu.

3 KASIM 2026 MASTERCHEF 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

3 Kasım 2026 MasterChef 1. Ve 2. Eleme adayları Tolgahan ve Ayşe oldu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)