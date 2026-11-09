Trafiği birbirine kattı, faturası ağır oldu! Film gibi kovalamaca kamerada

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polislerin 'dur' ihtarına uymayan K.A. yönetimindeki 38 APM 293 plakalı otomobil kaçmaya başladı. Nefes kesen kovalamaca sonucu Kocasinan ilçesinde yakalanan sürücünün alkolsüz olduğu tespit edildi. ‘Polisten neden kaçtın?’ sorusuna ‘Aracım trafikten mendi’ diyerek cevap veren sürücü K.A.'ya 635 bin TL idari para cezası kesildi, otomobil de çekiciyle otoparkta kaldırıldı. Film sahnelerini aratmayan kovalamaca anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.