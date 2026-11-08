İstanbul Beylikdüzü'nde 72 yaşındaki adam evinin önünde geçirdiği trafik kazası sonucu felç kaldı. Geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'ndeki olayda Ahmet Duran Darendeoğlu (72) oturduğu sitesinin kapısının önünde karşıdan karşıya geçerken hızla gelen araç çarptı. Ağır yaralanan Darendeoğlu hastaneye kaldırıldı.

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HABERİN ÖZETİ Felç bırakan kazanın ardından sürücü serbest! Site önündeki çarpma anı kamerada İstanbul Beylikdüzü'nde, 72 yaşındaki bir adam evinin önünde karşıdan karşıya geçerken hızla gelen bir aracın çarpması sonucu felç kaldı. Olay, Beylikdüzü ilçesi Yakuplu Mahallesi'nde Salı akşamı meydana geldi. Kazada ağır yaralanan Ahmet Duran Darendeoğlu (72) hastaneye kaldırıldı. Polislere bilinci açık denildiği iddiasıyla, aracı çarpan sürücü savcılık tarafından serbest bırakıldı. Darendeoğlu'nun vücudunda kırıklar ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

BİLİNCİ AÇIK DİYE SÜRÜCÜYÜ SERBEST BIRAKTILAR

İddiaya göre, hastanede tedavi altına alınan 72 yaşındaki adam için polislere bilinci açık denilmesi üzerine sürücü savcılık tarafından çarpan sürücü serbest bırakıldı. Darendeoğlu ise vücudunda kırıklar, ve beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı. Günlerdir yoğun bakımda kalan adam entübe edilirken yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi.

"ŞAHSIN EVDE RAHAT OTURMASINI KABULLENEMİYORUZ"

Yaşanan anları anlatan ve babasının durumu ile ilgili bilgi veren Gökhan Darendeoğlu, "Şahıs 80 yaşında üzerinde olduğu için sanırım iyi niyet kullanarak salmışlar. Benim babam şu anda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Sol kolu sol kalçası kırık doktorlar hiç ümitli konuşmuyor. Entübe durumda. Bu haldeyken şahısın bu şekilde evde rahatça oturmasını biz kabullenemiyoruz. Bize hiç ulaşamadılar insanlıktan nasibini almadığını düşünüyorum. Bugün bir kediye bir köpeğe vurduğumuzda bile içimiz el vermiyor dönüp gitmeye. Ama bunlar bir geçmiş olsunu bile çok gördüler bize. Babam 72 yaşında bir dakika yerinde duramayan yaşı gereği gezen tozan birisiydi. Böyle bir insanın bütün yaşam fonksiyonlarını elinden aldılar" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, adamın karşıdan karşıya geçerken hızla aracın çarpması yer aldı.