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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:42

Görev yaptıkları hastanede acillik oldular: 70 personelde zehirlenme şüphesi

Kütahya Şehir Hastanesinde 70 personel gıda zehirlenmesi şüphesiyle görev yaptıkları hastanenin acil servisine başvurdu.

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Editor
 Banu İriç
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Görev yaptıkları hastanede acillik oldular: 70 personelde zehirlenme şüphesi
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 23:40
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 00:42

 Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 , şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Görev yaptıkları hastanede acillik oldular: 70 personelde zehirlenme şüphesi

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu.
70 personelin gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurduğu belirtildi.
Personelin tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandığı iddia edildi.
Başvuran personelden 60'ının taburcu edildiği öğrenildi.
Tedavisi süren 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Görev yaptıkları hastanede acillik oldular: 70 personelde zehirlenme şüphesi


İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel, acil servise başvurdu. 

Görev yaptıkları hastanede acillik oldular: 70 personelde zehirlenme şüphesi

Yapılan müdahalelerin ardından 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
#gıda zehirlenmesi
#personel
#Kütahya Şehir Hastanesi
#Yaşam
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