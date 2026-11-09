Eğitime kar arası! İlk okul tatili haberi geldi

Yoğun kar yağışı ülkenin doğu, kuzey ve iç kesimlerinde etkisini gösterirken ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor.

TRABZON 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kışın yüzünü iyiden iyiye gösterdiği ve çoğu bölgenin beyaza büründüğü görülürken ilk okul tatili haberi Trabzon'dan geldi.

Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim için 1 günlük ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı kararın "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak" alındığı belirtildi.

Karara göre ilçede 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.