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Eğitim
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:24

Eğitime kar arası! İlk okul tatili haberi geldi

Yurdun önemli bir bölümünde kar yağışı etkisini gösterirken okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Eğitime kar arası verildiğini duyuran ilk haber geldi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Eğitime kar arası! İlk okul tatili haberi geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 00:24

Yoğun kar yağışı ülkenin doğu, kuzey ve iç kesimlerinde etkisini gösterirken ulaşımın aksamaması için Karayolları ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı veliler, öğrenciler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. 

Eğitime kar arası! İlk okul tatili haberi geldi

TRABZON 2 İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kışın yüzünü iyiden iyiye gösterdiği ve çoğu bölgenin beyaza büründüğü görülürken ilk okul tatili haberi Trabzon'dan geldi.

Eğitime kar arası! İlk okul tatili haberi geldi

Trabzon'un Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitim için 1 günlük ara verildiği bilgisi paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Şalpazarı İlçe Kaymakamlığı kararın "Öğrencilerin can güvenliği ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak" alındığı belirtildi.

Karara göre ilçede 9 Kasım 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

 

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