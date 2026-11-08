Kış sert başladı: Yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi

Kasım ayı itibariyle kış resmen kendini gösterdi. Önce havalar hızla soğurken, ilk kar yağışları geçtiğimiz hafta kendini göstermeye başlamıştı. Dün gece saatleri itibariyle de yurdun birçok bölgesi kar yağışının etkisi altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüzlerce köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ekiplerin kar küreme mesaisi ise hızla devam ediyor. İşte memleketin farklı şehirlerindeki kar yağışına ilişkin son durum…