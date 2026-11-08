Kış sert başladı: Yollar kapandı, hayat durma noktasına geldi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Kasım ayı itibariyle kış resmen kendini gösterdi. Önce havalar hızla soğurken, ilk kar yağışları geçtiğimiz hafta kendini göstermeye başlamıştı. Dün gece saatleri itibariyle de yurdun birçok bölgesi kar yağışının etkisi altında kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, yüzlerce köy yolu kar nedeniyle kapandı. Ekiplerin kar küreme mesaisi ise hızla devam ediyor. İşte memleketin farklı şehirlerindeki kar yağışına ilişkin son durum…
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde kar ve tipiden kayan ağır tonajlı araçların makaslama yapmaları üzerine ulaşıma kapandı.
Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipi ve fırtına etkisini sürdürüyor. 2 bin 400 metre rakımlı Kop Dağı beyaz örtüyle kaplanırken, güzergâhı kullanan sürücüler olumsuz hava şartları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sarıbıyık köyünde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Köyün beyaza bürünen manzarasıyla güne başlayan çocuklar, kar yağışını fırsata çevirerek kar topu oynadı.
Bolu'da 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını fırsat bilen ziyaretçiler, eşsiz doğa manzarası eşliğinde fotoğraf çektirip kar topu oynayarak kışın tadını çıkardı.
Artvin’in Borçka ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Macahel Geçidi ulaşıma kapandı. Geçidin zirvesinde kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaşırken, Camili bölgesindeki 6 köye ulaşım kesildi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ve Devrek ilçelerinin yüksek kesimleri ile Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.
Sinop'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.
Şırnak’ta havaların soğumasıyla beraber yayla köylerinde kar etkili oldu. Besiciler hayvanlarını karda beslemek zorunda kaldı.
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksaklıkların yaşanmasına sebep olurken, elektrik ve doğal gaz kesintileri yaşandı.
Bolu Dağı’nda iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları ve dağ yamaçlarında oluşan kartpostallık kış manzarası havadan görüntülendi.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde kar yağışı meydana geldi. Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nda da düşük sıcaklıkların ardından gelen kar yağışı ile zemin beyaza büründü.
Karabük'te etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreyi buldu.
Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı Hanözü mevkiinde etkili olan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.
Kastamonu’da dün itibarıyla etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. İl genelinde 230 köy yolunun ulaşıma kapanmasının ardından Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. İlçelerde kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin sahadaki çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Adıyaman’ın 2 bin 600 metre rakımlı Ulu Baba Dağı’nın zirvesi, yılın ilk kar yağışıyla beyaza büründü.
Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Kümbet Yayla Yolu’nda karla mücadele çalışmaları başlatıldı.
Hava sıcaklıklarının düşerek kış mevsiminin kendini göstermeye başladığı bu günlerde Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine mevsimin ilk kar yağdı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı, hayvanlarıyla birlikte göç yolculuğuna çıkan göçerleri hazırlıksız yakaladı. Küçükbaş hayvan sürüleriyle Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan göçerler, karla kaplanan dağlık bölgelerde zorlu doğa şartlarıyla mücadele ediyor. Kar, tipi ve dondurucu soğuğa rağmen yollarına devam etmeye çalışan göçerlerin beyaz örtü altındaki yolculuğu dron ile görüntülendi.
Hakkari İl Özel İdaresi Akçalı Bakım Evi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Doğanyurt, Işıklar, Çavuşlu ve Çaltıkoru grup köy yolları, ekiplerin yoğun çabası sonucunda temizlenerek yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.