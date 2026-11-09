TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:00

9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

Kış sert başladı, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, pazartesi günü 6 ilde kar yağışı, 11 ilde ise sağanak etkili olacak. Yarın İstanbul'a yağmur geliyor. İşte 9 Kasım 2026 tarihli hava durumunun ayrıntıları...

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 08:46
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 09:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde sağanak, bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yapıldı.

2 BÖLGEDE KAR VAR

Marmara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sağanak bekleniyor.

9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle iç kesimlerde zirai don riski bulunuyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklık artmaya başlayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eğitime kar arası! Okul tatili kararları art arda geldi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.