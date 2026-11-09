9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde sağanak, bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Marmara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sağanak bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle iç kesimlerde zirai don riski bulunuyor.
Çarşamba gününden itibaren sıcaklık artmaya başlayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu