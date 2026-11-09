9 Kasım 2026 hava durumu | Kış sert başladı: 6 ilde kar yağışı, 11 ilde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 9 Kasım 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, pazartesi günü yurdun bazı bölgelerinde sağanak, bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenen Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarı yapıldı.

2 BÖLGEDE KAR VAR

Marmara'nın batısı, (Afyonkarahisar dışında) Ege ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sağanak bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Düşük hava sıcaklıkları nedeniyle iç kesimlerde zirai don riski bulunuyor.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklık artmaya başlayacak. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar dışında bölgenin gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BURDUR °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Ordu ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu