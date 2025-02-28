PKK çağrıya uyacak mı? DEM Parti'den dikkat çeken açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fesih çağrısını yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Peki Öcalan'ın silah bırakma ve fesih çağrısına PKK'ya uyacak mı? Hatimoğulları konuya ilişkin çok net açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte, en kritik eşik aşıldı. İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan, kendisini 3. kez ziyaret eden DEM heyetine 3 sayfalık bir mektup verdi. Kendi kurduğu eli kanlı terör örgütü PKK'ya seslenen Öcalan, "Ömrünüz doldu, silahları bırakın, örgütü feshedin" ifadelerini kullandı. Çağrının sorumluluğunu üstlendiğinin de altını çizen Öcalan, "Kongrenizi toplayın ve karar alın" dedi.

FASİH ÇAĞRISININ KARAR ALINDIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARI...

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı sonrası "PKK'ya çağrıya uyacak mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, T24 yayınında dün Öcalan ile gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı.

GÖRÜNTÜLÜ KAYIT ALINDI MI?

Öcalan'ın önünde yer alan mikrofonun sorulması üzerine Hatimoğulları, "Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Öcalan yönteme takılmayın dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok" dedi.

PKK ÇAĞRIYA UYACAK MI?

Hatimoğulları'na "Öcalan, Kandil bu çağrıya uyar uymaz konusu gündeme getirildi mi? Bu konuda soru işareti var mı?" sorusu da yöneltildi.

Hatimoğulları bu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Hiç yok. Kendisinin yapacağı çağrının önemseneceğini biliyordu. Ana akım medyada da gördüm. Orada zaten biz her açıklamanın arkasındayız dediler"