IKBY liderinden Öcalan'ın çağrısı sonrası ilk açıklama: PKK mesajı uygulamalı!

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından teröristbaşı Öcalan'ın 3 sayfalık mektubu okundu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani ise PKK elebaşının mesajı sonrası ilk kez konuştu. Barzani, "PKK'yı mesajı uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında doğrudan görüşme bir an önce gerçekleştirilmeli" çağrısının ardından başlatılan süreçte bugün DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gitti. "Terörsüz Türkiye" iddiası ile yürütülen süreç kapsamında İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyet, İmralı'daki temaslarının ardından Öcalan'ın mektubunu okudu.

İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 farklı dilde okudu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" ifadelerini kullandı.

BARANİ'DEN İLK AÇIKLAMA!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından ilk kez konuştu. Barzani, "PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz" dedi.

Barzani'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sayın Öcalan'ın mesajını ve PKK'nin silahsızlandırılması ve tasfiyesi çağrısını sıcak bir şekilde karşılıyoruz. PKK'yı bu mesaja uymaya ve onu uygulamaya çağırıyoruz. Bu çağrının barışın ve barışçıl çözümün yolunu açmasını diliyoruz. Elbette ki, silahla ve şiddetle değil, daha iyi sonuçların ve kazanımların elde edileceği barışçıl, medeni ve demokratik mücadelenin zamanıdır.

"AK PARTİ'NİN ROLÜNÜ TAKDİR EDİYORUZ"

Biz Kürdistan Bölgesi olarak barış sürecini tam olarak destekliyoruz ve sürecin başarıya ulaşması için üzerimize düşen her türlü rolü oynamaya hazırız. İktidarının başından bu yana net bir vizyonla barış için çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti hükümetinin rolünü de takdir ediyoruz. Bundan sonraki aşamanın Türkiye'deki diğer partilerin de katılımı ve dayanışmasıyla başarılı bir barış ve çözüm aşaması olmasını, ülkede ve tüm bölgede barış ve istikrarın hakim olmasını temenni ediyoruz."