"Devlet Bahçeli vefat etti" demişti! Gelecek Partili Hasan Kamil Velioğlu görevden alındı

Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vefat ettiğine dair asılsız bir iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı. Velioğlu paylaşımında, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir süre önce vefat etti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da yakında duyurulacak. Tüm MHP teşkilatlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

PARTİ YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu paylaşım kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Gelecek Partisi de hızla harekete geçti. 6. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Velioğlu’nun görevden alındığını duyurdu.

HASAN KAMİL VELİOĞLU GÖREVDEN ALINDI

Ünal açıklamasında, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında gerçeği yansıtmayan bir bilgiyi sosyal medyada paylaşması nedeniyle Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden alınmıştır" ifadelerine yer verdi.