Trump yönetimi ve Birleşmiş Milletler’den PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilk tepki: Bölgeye barış getirecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgüte yönelik silah bırakma ve feshetme çağrısını "bir umut ışığı" olarak nitelendirdi. Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da dikkat çeken ilk açıklama geldi...

DEM Parti İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından Öcalan'ın yazılı mesajını kamuoyuyla paylaştı. Öcalan, mesajında PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısında bulundu. PKK lideri Abdullah Öcalan, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" adı verilen basın açıklamasında okunan mektubunda, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

“UMUT IŞIĞI”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Öcalan'ın bu çağrısını memnuniyetle karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in mesajını "Bu, uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne yol açacak bir umut ışığını temsil ediyor" şeklinde açıkladı.

BEYAZ SARAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Donald Trump yönetimi çağrıya ilişkin "Öcalan'ın PKK'ya yaptığı çağrı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek" ifadesini kullandı. Beyaz Saray "Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı, "istikrarsız bölgeye" barış getirmeye yardımcı olacak" açıklamasında bulundu

Öcalan'ın çağrı metninin Kürtçesini Ahmet Türk, Türkçesini ise Pervin Buldan okudu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öcalan'ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği Devlet inisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu" diye konuştu.

HEYETTE KİMLER YER ALDI?

DEM Parti heyetinde daha önceki ziyaretleri yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın yanı sıra, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol ve DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın geçmişte avukatlığını yapmış Cengiz Çiçek yer aldı.