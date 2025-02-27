İmralı’dan gelen fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı!

DEM Parti'nin 7 kişilik İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından teröristbaşı Öcalan'ın 3 sayfalık mektubu okundu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" dedi. Görüşmeye ait PKK elebaşı Öcalan'ın olduğu fotoğraf ise çağrıdan hemen önce paylaşıldı. Fotoğraftaki mikrofon detayı ise sosyal medyada gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İmralı ile DEM grubu arasında doğrudan görüşme bir an önce gerçekleştirilmeli" çağrısının ardından başlatılan süreçte bugün DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya gitti. "Terörsüz Türkiye" iddiası ile yürütülen süreç kapsamında İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Heyet, İmralı'daki temaslarının ardından Öcalan'ın mektubunu okudu.

ÇAĞRI ÖNCESİ FOTOĞRAF PAYLAŞILDI!

İmralı heyeti, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce olarak 4 farklı dilde okudu. Öcalan çağrısında, "Tüm gruplar silahlarını bırakmalı PKK kendisini lağvetmeli" ifadelerini kullandı. Görüşmenin hemen öncesinde İmralı'da çekilmiş bir fotoğraf DEM Parti'li kaynaklar tarafından paylaşıldı.

Fotoğrafta DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, görevden alınan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol yer aldı.

MASADAKİ MİKROFON DİKKAT ÇEKTİ!

İmralı’da çekilen ve kamuoyuyla paylaşılan fotoğrafta, masanın ortasında oturan Abdullah Öcalan’ın önünde küçük bir mikrofon bulunduğu dikkat çekti. Görüntülerde, genellikle konuşan kişinin sesini daha net kaydetmek için kullanılan siyah bir "yaka mikrofonu" yer alırken, "görüntülü ve sesli kayıt alındı" iddialarını gündeme taşıdı.