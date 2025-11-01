Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 Murat Makas

Dolar yükseliş, euro normal seviyesinde! İşte 1 Kasım 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

Dolar ve euro fiyatları 1 Kasım Cumartesi günü yatırımcılar tarafından en çok araştırıların döviz kurları oluyor. Dolar ve euro fiyatları 1 Kasım güncel fiyatları merak ediliyor. Dolar fiyatında hafif yükseliş görülürken euro inişli çıkışlı seviyesini koruyor. İşte güncel döviz kurları...

Murat Makas
01.11.2025
01.11.2025
Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurundaki fiyat durumunu yakından takip ediyor. FED faiz kararları ve altın fiyatlarının yükseliş trendini durdurması sonrası gözler ve euro’ya çevrildi.

Dolar yükseliş, euro normal seviyesinde! İşte 1 Kasım 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

Dolar ve euro alış - satış fiyatı 1 Kasım 2025 Cumartesi gününün en çok araştırılan konularından. Sabah saatlerinden itibaren güncel dolar ve euro fiyatları merak edildi.

DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON DURUM

31 Ekim Cuma günü dolar piyasada 42.0114 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Euro ise sabah saatlerinden itibaren 0,22% yükseliş trendiyle 48,6142 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

Dolar yükseliş, euro normal seviyesinde! İşte 1 Kasım 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Dolar ve Euro fiyatları:

Dolar alış fiyatı: 42,0266 TL
Dolar satış fiyatı: 42,0958 TL

Euro alış fiyatı: 48,4629 TL
Euro satış fiyatı: 48,6520 TL

