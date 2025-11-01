Dolar yükseliş, euro normal seviyesinde! İşte 1 Kasım 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

Yatırımcılar ve alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurundaki fiyat durumunu yakından takip ediyor. FED faiz kararları ve altın fiyatlarının yükseliş trendini durdurması sonrası gözler Dolar ve euro’ya çevrildi.

Dolar ve euro alış - satış fiyatı 1 Kasım 2025 Cumartesi gününün en çok araştırılan konularından. Sabah saatlerinden itibaren güncel dolar ve euro fiyatları merak edildi.

DOLAR VE EURO FİYATLARINDA SON DURUM

31 Ekim Cuma günü dolar piyasada 42.0114 TL seviyelerinde işlem görüyordu. Euro ise sabah saatlerinden itibaren 0,22% yükseliş trendiyle 48,6142 TL seviyelerinde işlem görmüştü.

İşte 1 Kasım 2025 Cumartesi Dolar ve Euro fiyatları:

Dolar alış fiyatı: 42,0266 TL

Dolar satış fiyatı: 42,0958 TL

Euro alış fiyatı: 48,4629 TL

Euro satış fiyatı: 48,6520 TL