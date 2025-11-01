Menü Kapat
Dünya
Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chavez'den Türkçe mesaj: Türkiye benim ikinci vatanım

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türk heyetiyle bir araya geldi. Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini söyleyip Türk halkına övgüler dizen Chaves, Türkçe konuşarak "Türkiye benim ikinci vatanım" ifadelerini kullandı.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chavez'den Türkçe mesaj: Türkiye benim ikinci vatanım
Orta Amerika ülkelerinden 'nın Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves, ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Kosta Rika Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya başkanlığındaki Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, başkent San Hose'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kosta Rika lideri Chaves'in eşi Signe Zeikate tarafından kabul edildi.

Zeikate, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla düzenlenen özel programda, Türkiye'nin farklı sektörlerinden önde gelen iş kadınlarıyla yakından ilgilendi.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chavez'den Türkçe mesaj: Türkiye benim ikinci vatanım

Türk iş kadınlarını Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeikate, kadın liderliği, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal eşitliği temel alan ortak projelerde birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kaya'nın girişimiyle gerçekleştirilen buluşma, Türkiye ile Kosta Rika arasındaki ekonomik, kültürel ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki dostane bağların geliştirilmesi amacıyla düzenlendi.

KOSTA RİKA LİDERİNDEN TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chaves, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Türk heyetiyle bir araya geldi. Chaves, 2004-2008 yılları arasında Dünya Bankası'nda Başekonomist olarak görev yaptığı dönemde Türkiye'nin hemen her yerini gezdiğini ve Türk halkının karakterini yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Türk heyetiyle "sıcak" ve "samimi" bir sohbet gerçekleştiren Chavez, Türkçe konuşarak, "Türkiye benim ikinci vatanım." ifadesini kullandı.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chavez'den Türkçe mesaj: Türkiye benim ikinci vatanım

Türk insanıyla ilgili övgü dolu sözler ifade eden Chavez, "Türk insanı dürüst, güvenilir ve sözüne sadık. Bir Türk bir şeye söz verdiyse, onu mutlaka yerine getirir. Bu yönüyle Türk halkını her zaman takdir ediyorum." açıklamasını yaptı.

Chavez, Türkiye ile dostane ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Kaya da konuşmasında, "Cumhuriyetimizin 102. yılında Atatürk'ün Türk kadınlarına kazandırdığı vizyonun bir yansıması olarak, ülkemizin güçlü kadınlarını Kosta Rika'da bir araya getirmekten onur duyuyorum. Türk kadını her coğrafyada cesareti, çalışkanlığı ve üretkenliğiyle Türkiye’nin en güçlü temsilcisidir." diye konuştu.

HEYETTEKİ TÜRK İŞ KADINLARI

Kaya, Kosta Rika'daki diplomatik temaslara katılan Türk heyetinin Şahika Yörükoğlu, Işın Yılmaz, Elif Ülger Yalçın, Deniz Celep, Aslı Odabaşı, Ayhan Seyfeli, Feray Saraçoğlu, Nesrin Ricketts, Hatice Nur Uzgenç ve Funda Sağlam'dan oluştuğunu bildirdi.

Kosta Rika Cumhurbaşkanı Chavez'den Türkçe mesaj: Türkiye benim ikinci vatanım

Program, Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki diplomatik görünürlüğünü ve kadın girişimciliği temelli ekonomik ilişkilerini güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

