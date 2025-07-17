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 | Berrak Arıcan

Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu

Dünyanın en eğlenceli ülkeleri ve dikkat çekici etkinlikleri ya da alanları sıralandı. U.S. News & World Report küresel algı anketinin listeyi oluşturdu. Türkiye ilk 20'de yer almayı başardı.

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Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:08

U.S. News & World Report küresel algı anketi, dünyanın en eğlenceli ülkelerini sıraladı. Liste, dünyanın farklı yerlerindeki 17 bin katılımcıyla yapıldı. Ankete katılım sağlayan insanlara, rastgele ülke isimleri verildi ve bu ülkeleri sıralamaları istendi. Türkiye de listede ilk 20'de yer aldı. Kapalıçarşı ile ön plana çıkan Türkiye, listede 15. sırada.

Dünyanın en eğlenceli ülkesi ise İspanya seçildi. En ucuz Batı Avrupa kentlerinden biri olan İspanya'da hem festivaller hem de gece hayatı bitmiyor.

Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu

İspanya'yı ise Rio Karnavalı'yla ünlü olan Brezilya takip ediyor.

Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu

Tayland da Ko Pha Ngan adasındaki Dolunay Partileri'yle üçüncü sıraya geçti. Dijital göçebelerin tercihi, ilk 10'da yer alan tek Asya ülkesi oldu.

Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu

İşte listedeki diğer ülkeler ve dikkat çeken etkinlikleri/alanları:

4. İtalya: Venedik Karnavalı

5. Meksika: Cancún plajları

6. Yunanistan: Mikonos plajları

7. Avustralya: Bondi Plajı

8. Portekiz: Lizbon'un gece hayatı

9. Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor

10. Fransa: Nice Karnavalı

11. Hollanda: Kral Günü

12. Arjantin: Buenos Aires'teki tango şovları

13. İrlanda: Dublin'deki barlar sokağı Temple Bar

14. Singapur: Sentosa Adası

15. Türkiye: Kapalıçarşı

16. ABD: Las Vegas Strip

17. Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali

18. Kosta Rika: Tamarindo'da sörf

19. İzlanda: Mavi Lagün

20. Malezya: Langkawi plajları

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