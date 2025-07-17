Dünyanın en eğlenceli ülkeleri listelendi, Türkiye'nin sırası belli oldu

U.S. News & World Report küresel algı anketi, dünyanın en eğlenceli ülkelerini sıraladı. Liste, dünyanın farklı yerlerindeki 17 bin katılımcıyla yapıldı. Ankete katılım sağlayan insanlara, rastgele ülke isimleri verildi ve bu ülkeleri sıralamaları istendi. Türkiye de listede ilk 20'de yer aldı. Kapalıçarşı ile ön plana çıkan Türkiye, listede 15. sırada.
Dünyanın en eğlenceli ülkesi ise İspanya seçildi. En ucuz Batı Avrupa kentlerinden biri olan İspanya'da hem festivaller hem de gece hayatı bitmiyor.
İspanya'yı ise Rio Karnavalı'yla ünlü olan Brezilya takip ediyor.
Tayland da Ko Pha Ngan adasındaki Dolunay Partileri'yle üçüncü sıraya geçti. Dijital göçebelerin tercihi, ilk 10'da yer alan tek Asya ülkesi oldu.
İşte listedeki diğer ülkeler ve dikkat çeken etkinlikleri/alanları:
4. İtalya: Venedik Karnavalı
5. Meksika: Cancún plajları
6. Yunanistan: Mikonos plajları
7. Avustralya: Bondi Plajı
8. Portekiz: Lizbon'un gece hayatı
9. Yeni Zelanda: Queenstown'da ekstrem spor
10. Fransa: Nice Karnavalı
11. Hollanda: Kral Günü
12. Arjantin: Buenos Aires'teki tango şovları
13. İrlanda: Dublin'deki barlar sokağı Temple Bar
14. Singapur: Sentosa Adası
15. Türkiye: Kapalıçarşı
16. ABD: Las Vegas Strip
17. Kanada: Montreal Uluslararası Caz Festivali
18. Kosta Rika: Tamarindo'da sörf
19. İzlanda: Mavi Lagün
20. Malezya: Langkawi plajları