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 | Berrak Arican

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

Seyahat sitesi Skyscanner ilginç bir araştırmaya imza attı ve 2025 yılının en yürünebilir şehirleri sıralandı. Şehirler listelenirken suç oranı, hava kalitesi ve yürüyüş yolları gibi kriterler göz önüne alındı. Dünyadan birçok şehrin arasında Türkiye'den de bir bölge listedeydi. Fakat burası ne İstanbul ne de İzmir...

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Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 10:13

Skyscanner 2025 yılı için 'dünyanın en yürüyerek gezilebilir şehirleri' araştırması gerçekleştirdi. Araştırmada şehirlerin hava kalitesi, suç oranı, yürüme yolları ve turistik noktalara erişim gibi mesafeler dikkate alındı. Bu kriterler kapsamında hazırlanan sıralamada Türkiye'den de bir şehir dünya listesine girdi. Fakat burası Türkiye denince akla ilk gelen iki il olan İzmir ya da İstanbul değil.

İSPANYA/CORDOBA

Dünya listesinde birinci sırayı UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan İspanyol şehri Cordoba aldı. Tarihi bir merkeze sahip olan bu şehir 26 dakikada yürüyerek gezilebiliyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

JAPONYA/NAGASAKİ VE HİROŞİMA

Japonya'da nice acılar barındıran Nagasaki ve Hiroşima şehirleri de listedeydi. Nagasaki'nin listeye girmesinde en büyük etken ise suç oranının oldukça düşük olması. Hiroşima da yürüyerek keşfetmesi oldukça keyifli bir bölge.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

İTALYA/CALABRIA

İtalya'nın kısmi özerk bölgesi Calabria da 25 dakikada yürünebilecek küçük bir şehir. Ayrıca bir liman ve üniversite şehri.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

MONAKO/MONTE CARLO

Avrupa'nın en küçük ülkelerinden biri olan Monako da bulunan Monte Carlo bölgesi de yürüyüşe oldukça uygun yerlerden biri. Ortalama 38 dakikada gezilebilen şehir, lüks mağazalar, yat limanı, Prens'in Klasik Otomobil Koleksiyonu gibi turistik alanlarıyla bir rota oluşturulmasını sağlıyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

ESTONYA/TARTU

Estonya'nın büyük şehirlerinden biri olan Tartu'nun listeye girme nedenlerinden biri nehir kenarındaki yürüyüş yolları, ayrıca temiz havasıyla dikkat çekiyor. Botanik bahçeleri, yeşil parkları huzurlu bir ortam oluşturuyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

İTALYA/BOLZANO

Alpler'in eteklerinde bulunan Bolzano, sporcuların da uğrak bölgesi. Kaya ve doğa yürüyüşü için oldukça ideal bir yer. Ayrıca Avrupa'nın en güvenli yerlerinden biri olarak biliniyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

BOSNA HERSEK/SARAY BOSNA

Osmanlı'dan izler taşıyan Sarajevo sadece 20 dakikada yürüyerek gezilebilen bir şehir. Şehir meydanı ve kahve kokularının eksik olmadığı mekanlarıyla başarılı bir rota çiziyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

KANADA/VICTORIA

Listede Kuzey Amerika'dan da bir yer bulunuyor. Kanada'nın Vancouver Adası'ndaki Victoria şehrinde 450'den fazla yürüyüş rotası var.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler

TÜRKİYE/BURSA

Türkiye'de İstanbul'dan sonra Marmara bölgesinde bulunan en büyük ikinci şehir Bursa da listede yer aldı. Araştırmayı yapan Skyscanner, Bursa'yı ''Osmanlı mirası, canlı çarşıları ve doğal kaplıcalarıyla yürüyerek keşfedilmeye uygun" olarak tanımladı. Ulu Cami, Osman Gazi Türbesi ve tarihi Kapalıçarşı gibi başlıca noktalar yürüyerek bir saat içinde gezilebiliyor.

Dünya listesi sıralandı, Türkiye yerini aldı: İşte en rahat yürüyerek gezilebilecek şehirler
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