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 | Berrak Arican

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

Bilim insanları, Antarktrika'nın deniz tabanından çıkarılan tuhaf canlıları sergilediler. Jöle benzeri, gözleri olmayan bir deniz domuzu ve avuç içi büyüklüğünde örümcekler görenleri hayrete düşürdü.

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Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 15:17

Bilim insanları, Antarktika'da buzkıran gemi RSV Nuyina'nın deniz tabanını taradı. Araştırmacılar oldukça çeşitli ve ilginç canlılarla karşılaştılar. Bazı canlıların ilk kez insan gözüyle görülmesinin mümkün olduğu araştırmada gözleri olmayan bir 'deniz domuzu' ve avuç içi büyüklüğünde örümcekler yakaladılar.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

BAZILARI YENİ TÜRLER

Queensland'daki James Cook Üniversitesi'nde deniz biyolojisi profesörü olan Jan Strugnell, ABC News'e yaptığı açıklamada, " Deniz yaşamının geniş bir yelpazesinden gerçekten büyük bir çeşitlilik topladık ve muhtemelen bilim için bazı yeni türler de bulduk." dedi.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

DENİZ DOMUZU

Su altında bulunan en ilginç canlılardan biri deniz domuzuydu. Deniz hıyarının tuhaf bir türü olan bu canlının ismi şişkin gövdesi ve kısa bacaklarından geliyor. Genellikle 1000 ila 6 bin metre derinlikte yaşıyorlar. Ayrıca deniz tabanında, yüzeye kıyasla yaklaşık 380 kat daha fazla olan yoğun bir basınç ortamına da alışkınlar.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

Bu nedenle deniz domuzları ve diğer derin deniz canlıları, doğal ortamlarındaki hallerinden çok farklı görünebilirler .Örneğin deniz domuzu, deniz tabanında sürünürken, yüzeyin üzerine çıkarıldığında dönüştüğü yumuşak yumrudan daha düzgün bir yapıya sahiptir.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

DENİZ ÖRÜMCEKLERİ

Profesör Strugnell, avuç içi büyüklüğünde deniz örümcekleri ve yemek tabağı büyüklüğüne ulaşan deniz yıldızları bulduğunu da sözlerine ekledi. Deniz örümcekleri, gerçek bir örümcekten ziyade yengece daha yakın bir akraba olup, sekiz adet uzun, incecik bacağa ve minik gövdelere sahiptir. Bazı türlerin bacak açıklığı 51 cm'ye kadar ulaşabiliyor.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar

DENİZ SALYANGOZU

Bilim insanlarının inceleyebildiği narin canlılardan biri de, suda görkemli bir şekilde süzülen bir deniz salyangozu türü olan deniz kelebeğiydi.

Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar
Buzkıran gemi deniz tabanından çıkardı: Antarktika'da su altındaki tuhaf canlılar
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