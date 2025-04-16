Kayıp kadın 7 metrelik pitonun ağzından çıkarıldı! Dehşete düşüren manzara

Endonezya'da 55 yaşındaki Wa Siti isimli bir kadın, bahçede çalışmak için evden çıktı ve bir daha gören olmadı. Siti'nin oğlu Saimin, annesini bulmak için dışarı çıktığında bahçede ona ait olan sepeti fark etti fakat başka bir iz yoktu.

BAŞI PİTON TARAFINDAN YUTULMUŞTU

Aile, Siti'yi aramaya başladı ve kısa sürede korkunç bir manzara ortaya çıktı. The Sun'ın haberine göre Siti'nin diğer oğlu La Faru, annesini 7 metrelik bir pitonun boğazına sıkışmış bir halde buldu. Wa Siti'nin başı yılan tarafından yutulmuş bir haldeydi. Endonezya Polis Müfettişi One Hardi, ekiplerin Siti'yi yılanın içinden çıkarmayı başardıklarını fakat bulduklarında zaten ölü olduğunu açıkladı.

''ÇİFTLİKTE ÇALIŞMASINDAN ENDİŞELİYDİM''

Siti'nin oğlu Saimin, ''Çiftlikte çalışması konusunda her zaman endişeliydim. Daha önce büyük yılanlar görmüştüm. Küçük bir kız çocuğu olduğundan beri çiftlikte çalışıyordu, bu yüzden korkmuyordu. Sepetini her zaman yanında taşırdı, bu yüzden bir şeylerin ters gittiğini anladım'' dedi.

Öte yandan 2022 yılının ekim ayında da benzer bir olay yaşanmış, bir başka kadın daha Wa Siti ile aynı kaderi paylaşmıştı.