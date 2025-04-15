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 | Berkay Alptekin

Çocuklarını bir bir baltayla katletti! Savunması kan dondurdu

Rusya'da psikiyatrik sorunları olan bir anne, akılalmaz bir katliama imza attı. üç çocuğunu baltayla öldürdü. Hayatta kalan tek çocuğunu büyükanne ve büyükbabasına götüren kadın, ne yaptığını itiraf etti. Olayın ardından Rus sosyal hizmet yetkilileri, çocukların risk altında olduğunu bilmelerine rağmen müdahale etmedikleri için ihmal suçlamasıyla karşı karşıya.

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Çocuklarını bir bir baltayla katletti! Savunması kan dondurdu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 15:31

Psikiyatrik sorunları olduğu belirtilen bir Rus anne, akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Rusya'da yaşayan 29 yaşındaki Valentina Mytko, üç küçük çocuğunu baltayla öldürdükten sonra, hayatta kalan tek çocuğu olan 7 yaşındaki oğlunu büyükanne ve büyükbabasına götürdü.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki Kansk şehrinde 14 Nisan günü yaşanan trajik olayda, anne dört yaşındaki kızını, sekiz yaşındaki oğlunu ve henüz yedi aylık olan bebeğini acımasızca katletti.

Çocuklarını bir bir baltayla katletti! Savunması kan dondurdu

SAĞ KALAN ÇOCUĞUNU ALIP AİLE EVİNE GİTTİ

Komşular, olayın yaşandığı evden gelen çığlıkları duyduklarını ve özellikle sekiz yaşındaki çocuğun "çok yüksek sesle bağırdığını" söylediler.

Mytko'nun okuldan dönen 7 yaşındaki oğlu bu korkunç manzarayla karşılaştı, ancak yetkililere göre çocuk cinayetlerin gerçekleştiği odada değil, evin başka bir bölümündeydi.

The Mirror'ın haberine göre, kadın daha sonra bu çocuğu alarak anne-babasının evine gitti, oturup ağladı ve onlara ne yaptığını itiraf etti. Kadının babası eve gidip torunlarının cesetlerini bulduktan sonra polisi aradı.

Soruşturma sırasında Mytko, eylemlerinin nedenini açıklayamadı ancak hayatta kalan oğluyla "baş edecek gücü olmadığını" söylediği belirtildi. Olay, kadının eşi işe gittikten sonra gerçekleşti.

Çocuklarını bir bir baltayla katletti! Savunması kan dondurdu

SOSYAL HİZMET YETKİLİLERİ SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Polis incelemesinde, çocukların başlarında ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde balta darbeleri tespit edildi. Cinayet aleti olarak kullanıldığı düşünülen paslı balta da olay yerinde bulundu.

Özellikle bu olayda üzücü olan bir nokta da, Rus sosyal hizmet yetkililerinin ihmal suçlamasıyla karşı karşıya kalmaları. Soruşturma komitesine göre, yetkililer Mytko'nun "paranoid şizofreni" tanısı aldığını ve çocukların risk altında olduğunu bilmelerine rağmen, bu duruma müdahale etmediler.

Bu trajik olay, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerin uygun tedavi almasının ve risk altındaki çocukların korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Çocuklarını bir bir baltayla katletti! Savunması kan dondurdu

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ETİKETLER
#çocuk
#rusya
#cinayet
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#anne
#şizofreni
#Psikiyatrik Sorunlar
#Sosyal Hizmetler
#Dünya
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