'Ceza' diyerek yaptırdıklarına kalbi dayanmadı! Çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletinde 23 yaşındaki Anthony McCants, 12 yaşındaki çocuğa ceza olarak işkence etti. Çocuğu arka arkaya buz banyosuna ve ağır egzersizlere zorladı. Küçük çocuğun kalbi dayanmadı ve hayatını kaybetti.

ABD'nin Ohio eyaletinde 23 yaşındaki Anthony McCants, 12 yaşındaki Jadako Taylor'a ceza olarak işkence etti. Anthony'nin sabah saatlerinde küçük çocuğa 45 dakika boyunca sürdü. Bu sürede Anthony, çocuğun 2 kez buzla dolu suya girmesini istedi. Çocuğu 30 dakika boyunca buz içinde tutan Anthony, ardından da ağır egzersizler yaptırdı.

ÇOCUK KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bir süre sonra çocuk, nöbet geçirmeye, kusmaya başladı. Acil olarak Akron Çocuk Hastanesi'ne kaldırılan Jadako, 90 dakika sonra hayatını kaybetti. Doktorlar, küçük çocuğun maruz kaldığı işkence nedeniyle kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

TUTUKLANDI

New York Post'un haberine göre Anthony, çocuğa yaptırdıklarının bir ceza olduğunu söyledi. Mahkeme tutuklanmasına karar verirken bir çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlanarak 500 bin dolar kefalet belirlendi