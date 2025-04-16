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 | Berrak Arican

Şifa bulacaklarına inandıkları su yüzünden ölümle burun buruna geldiler! Milyonlarca bakteri çıktı

Etiyopya'da bir kuyudan çıkan su turistlerin kolera olmasına neden oldu. Üstelik suyun şifalı olduğuna inanılıyordu. Uzmanlar suda milyonlarca bakteri bulunduğunu açıkladı.

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Şifa bulacaklarına inandıkları su yüzünden ölümle burun buruna geldiler! Milyonlarca bakteri çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:31

Etiyopya'daki bir kuyudan çıkan su Avrupa'ya 'şifalı' olarak pazarlandı. Almanya ve İngiltere'den toplan 7 kişi bu su nedeniyle koleraya yakalandı. Suyun 'şifalı' olduğuna inanıldığı için insanların sadece içmediği yüzlerine sürdüğü de ortaya çıktı.

Şifa bulacaklarına inandıkları su yüzünden ölümle burun buruna geldiler! Milyonlarca bakteri çıktı

SUDAKİ MİLYONLARCA BAKTERİ

Eurosurveillance isimli bilimsel dergide yayımlanan rapora göre, suda yoğun bir şekilde Vibrio cholerae bakterisi olduğu tespit edildi. Sudaki tek bakteri ise bu değildi. Araştırmaya göre, milimetre başına 100 bin ila 100 milyon arasında 'koloni oluşturan birim' vardı. Bakterilerin uçuştan etkilenmediği, Avrupa'da ortam sıcaklığında da canlı kalabildiği anlaşıldı.

Şifalı zannedilen su nedeniyle rahatsızlanan 7 kişiden ikisinin ise yoğum bakıma alınacak kadar durumunun ağırlaştığı fakat hepsinin iyileştiği belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yayımladığı bültende turistler ve gezginler bu 'şifalı' olduğu düşünülen su konusunda uyarıldı.

Şifa bulacaklarına inandıkları su yüzünden ölümle burun buruna geldiler! Milyonlarca bakteri çıktı

KOLERA NEDENİYLE ÖLÜMLER ARTIYOR

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, 2023 yılında kolera vakaları bir önceki yıla göre yüzde 13 artarken, ölüm oranı yüzde 71 yükseldi. Geçen yıl dünya genelinde 4 binden fazla kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti.

Sıkça Sorulan Sorular

Kolera ölümcül mü?
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre kolera, şiddetli ishal, dehidrasyon ve tedavi edilmezse ölüme yol açabiliyor. Koleradan korunmak için temiz su içmek, elleri sabunla yıkamak ve aşı olmak büyük önem taşıyor.
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