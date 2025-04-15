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 | Berrak Arican

Bu tuhaf alışkanlık duyanların ağzını açık bıraktı: Çay yaprağı hatta poşetini bile yiyor!

Kıbrıs'ın Limasol şehrinde yaşayan 20 yaşındaki Lyubov Siryk'in bağımlılığını duyanların ağzı açık kalıyor. Genç kız her gün çay yaprağı, hatta çay poşeti yiyor. Bu bağımlılığının ise sigara ya da alkolden daha kötü olduğunu düşünmüyor.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Bas
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 10:16

Kıbrıs'ta bir firmanın pazarlama müdürü olarak çalışan Lyubov Siryk sosyal medyada tuhaf bağımlılığını herkese anlattı ve duyanların ağzı açık kaldı. Siryk, her gün çay yaprağı tükettiğini çoğunlukla da çay poşetlerini yediğini itiraf etti. Çay yeme alışkanlığının büyükannesinin onu çocukken nane yaprakları yemeye teşvik etmesiyle başladığını söyleyen Siryk, bu masum atıştırmalığın kısa sürede bir bağımlılığa dönüştüğünü anlattı.

Bu tuhaf alışkanlık duyanların ağzını açık bıraktı: Çay yaprağı hatta poşetini bile yiyor!

''14'ÜMDE NANE YAPRAĞIYLA BAŞLADIM''

Her gün iki tane çay yaprağı yediğini, haftada 2-3 defa da kağıt çay poşeti tükettiğini söyleyen Siryk nasıl başladığını ise şöyle anlattı:

''Büyükannemin nane yaprağı yemeyi önermesiyle 14 yaşımda başladım. Tadını çok sevdim ve bir gün şöyle düşündüm: Peki ya normal çay yapraklarını yemeyi denesem? Denedim ve gerçekten beğendim. Sonra yavaş yavaş alışkanlık haline geldi. Şimdi günde yaklaşık üç-dört fincan çay içiyorum ve genelde en az ikisinin yapraklarını yiyorum.”

Bu tuhaf alışkanlık duyanların ağzını açık bıraktı: Çay yaprağı hatta poşetini bile yiyor!

KULLANILMIŞ ÇAY POŞETLERİNİ DE YİYOR

En sevdiği çayların İngiliz, Çin Pu'er ve Tayland siyah çayı olduğunu söyleyen Siryk, başkalarının kendisine ikram ettiği kullanılmış çay poşetlerini bile yediğini itiraf etti.

Bu tuhaf alışkanlık duyanların ağzını açık bıraktı: Çay yaprağı hatta poşetini bile yiyor!

Bu bağımlılığı için ''doyamadığın lezzet'' tanımlaması yapan Siryk, bazı çay poşetlerindeki mikroplastiklerin farkında olduğunu fakat canı çektiğinde kağıttan yapılmış organik olanları tercih ettiğini söyledi.

''SİGARA, ALKOL KADAR ZARARLI DEĞİL''

Bazı kağıt çay poşetlerinin kumaşı olduğunu bu yüzden çiğnemesinin biraz zor olduğunu anlatan Siryk, bırakmayı denediğini fakat başaramadığını da dile getirdi. Bu bağımlılığından bir gün kurtulmak istediğini söyleyen Siryk, ''Çay poşetlerinden vazgeçebilirim ama çay yapraklarından vazgeçebileceğini sanmıyorum'' dedi. ''Sigara veya alkol gibi şeylerle kıyaslandığında o kadar da zararlı olmadığına karar verdim.'' diyen Siryk, tuhaf bir alışkanlığı olduğunu ise kabul ediyor.

Bu tuhaf alışkanlık duyanların ağzını açık bıraktı: Çay yaprağı hatta poşetini bile yiyor!
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