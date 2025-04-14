Sosyal medyada insan dokusu ticareti! 23 bin liraya kısmi kafatası, kaburga kemiği

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Orange City şehrinde 52 yaşındaki Kymberlee Schopper, insan dokusu ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı. Sosyal medya platformu Facebook'ta insan kemikleri, kafatası, kaburga gibi kalıntılar alıp sattığı ortaya çıkan kadın için yasal işlem başlatıldı.

35 DOLARA KABURGA KEMİĞİ

Polis, ihbar üzerine harekete geçti ve bir işletme ismiyle karşılaştı. Kemikler, 'Wicked Wonderland' adı altında satışa çıkıyordu ve bu işletme sahibi Schopper'dı.

Yahoo News'in haberine göre soruşturma sırasında Schopper'ın 90 dolara kafatası parçası, 35 dolara kaburga kemiği, 600 dolara ise kısmi kafatası sattığı anlaşıldı.

POLİSE BELGE SUNAMADI

Schopper savunmasında kalıntıların gerçek insan kemikleri olduğunu ve bunları özel satıcılardan aldığını söyledi. Alım-satım işlemlerine dair belgeleri olduğunu söylese de polise sunamadı.

500 YILDAN ESKİ KEMİK DE VAR

Polisin raporuna göre, bazı kemikler arkeolojik değer taşıyordu. Yetkililer, bir kemiğin 100 yıldan, diğerinin ise 500 yıldan daha eski olduğunu açıkladı.

Schopper, 7 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturma ise insan kalıntılarına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında sürdürülüyor.