Gebze'de tahliye edilen binada kuyumcu altınları dakikalar içinde topladı

Kocaeli Gebze Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim sabahı çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yaklaşık 100 metre ötesinde, Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi’ndeki 5 katlı binada akşam saatlerinde kolon çatlağı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemeler sonrası toplam 16 bina tahliye edildi. Boşaltılan binalardaki vatandaşlar belediye misafirhanelerine yerleştirildi.
Tahliye edilen binalardan birinin altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi, ziynet eşyalarını özel kutu ve çantalara doldurarak dakikalar içinde dükkanı boşalttı.
Ekiplerin bölgedeki zemin ve yapı denetimleri devam ediyor.