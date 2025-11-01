Menü Kapat
19°
Altın yükseliş trendini durdurdu! İşte 1 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

FED'in politika faizi ve Donald Trump'ın açıklamaları gölgesinde altın yükseliş trendini durdurdu. Yatırımcılar anlık olarak 1 Kasım Cumartesi günü altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altında güncel fiyat durumu değişiyor. İşte altın fiyatları...

Altın fiyatlarının art arda haftalık kayıp yaşamaya gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yatırımcılar altının düşüş gösterip göstermeyeceğini yakından takip ediyor. Altın, ’in ihtiyatlı tonu ve -Xi görüşmelerinden etkilendi. Powell’ın yorumları, ABD Hazine getirilerini ve doları yükselterek, faiz getirisi olmayan metalin cazibesini azalttı.

ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Kasım 2025 Cumartesi günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın yükseliş trendini durdurdu! İşte 1 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

FED VE TRUMP ETKİSİ

FED, geçtiğimiz çarşamba günü politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4,00 aralığına indirdi. FED, iskonto oranını da 0,25 puan düşürdü. Böylelikle iskonto oranı yüzde 4,00'e inmiş oldu. Fed böylece bu sene ikinci faiz indirimini yapmış oldu. Bu gelişmelerin ardından altın yükseliş trendini durdurdu.

Ons altın 31.10.2025 tarihinde 3.999,04 ile 4.004,4 seviyelerinde seyrediyordu. Gram altın ise %1.37 yükseliş sergiledi ve 5595.41 alış fiyatı, 5701.07 TL satış fiyatı şeklinde güncelleniyordu.

Altın yükseliş trendini durdurdu! İşte 1 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

1 KASIM ALTIN FİYATLARI

1 Kasım itibarıyla altının güncel fiyatları merak edildi. İşte 1 Kasım Cumartesi altının güncel fiyatı:

Gram altın 1 Kasım gününde -0,33 düşüşle 5.411,59 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı düşüş oranıyla 8.658,54 TL’den işleme başladı.

Altının ons fiyatı ise 4.000,87 dolardan işlem görüyor.

Altın yükseliş trendini durdurdu! İşte 1 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları

İşte güncel fiyatlar:

Cumhuriyet altını 34.634,17 TL
Tam altın 36.493,00 TL

