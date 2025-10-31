Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Altın sert düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! İşte 31 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altında gününün ilk fiyatları

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Sabah saatlerinde 31.10.2025 altın fiyatları inişli-çıkışlı seviyesini sürdürüyor. Garm altın, çeyrek veya yarım altın fiyatlarında son durum belli oldu. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşamıştı. Değerli metal kısmen toparlandı. İşte 31 Ekim 2025 güncel altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 07:41

Altın alacaklar veye satacaklar günün ilk ışıklarından itibaren güncel fiyat durumunu merak ediyor. Küresel piyasalarda tarihi rekorlar kıran altın tekrar toparlanma sürecine girip düşüş eğilimi gösterebiliyor. İnişli-çıkışlı seviyeler gösteren 31.10.2025 tarihinde merak ediliyor. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte yatırımcısını harekete geçirdi.

Altın sert düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! İşte 31 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altında gününün ilk fiyatları

ABD Merkez Bankası (), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Yatırımcı ons altın haricinde en çok gram ve fiyatlarını takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum:

Altın sert düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! İşte 31 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altında gününün ilk fiyatları

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altın 31.10.2025 tarihinde 3.999,04 ile 4.004,4 dolar seviyelerinde seyrediyor. ise %1.37 yükseliş sergiledi ve 5595.41 alış fiyatı, 5701.07 TL satış fiyatı şeklinde güncelleniyor.

Çeyrek altın ise 8.631,53 alış - 8.822,69 TL satış fiyatı ile güne başladı.

Altın sert düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! İşte 31 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altında gününün ilk fiyatları

Yarım altın: 17.208,48 TL
Tam altın: 36.463,00

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM

Gram Altın Alış: 5599.7100 TL
Gram Altın Satış: 5707.3100 TL
Çeyrek Altın Alış: 9175.0000 TL
Çeyrek Altın Satış:9310.0000 TL
Yarım Altın Alış: 18351.0000 TL
Yarım Altın Satış: 18608.0000 TL
Tam Altın Alış: 36585.0000 TL
Tam Altın Satış: 37068.0000 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın düşmeye doymuyor! İşte 29 Ekim Çarşamba gününün ilk fiyatları
Altın düşmeye devam ediyor! İşte gramda günün ilk fiyatları
ETİKETLER
#fed
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#Altın Yatırımı
#Piyasa Durumu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.