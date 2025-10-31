Altın sert düşüş sonrası toparlanma eğiliminde! İşte 31 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altında gününün ilk fiyatları

Altın alacaklar veye satacaklar günün ilk ışıklarından itibaren güncel fiyat durumunu merak ediyor. Küresel piyasalarda tarihi rekorlar kıran altın tekrar toparlanma sürecine girip düşüş eğilimi gösterebiliyor. İnişli-çıkışlı seviyeler gösteren altın fiyatları 31.10.2025 tarihinde merak ediliyor. Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte yatırımcısını harekete geçirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed yetkililerinin faiz indirimlerine ilişkin çelişkili açıklamaları nedeniyle altında sert düşüş yaşandı. Yatırımcı ons altın haricinde en çok gram ve çeyrek altın fiyatlarını takip ediyor. İşte altın fiyatlarında son durum:

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Ons altın 31.10.2025 tarihinde 3.999,04 ile 4.004,4 dolar seviyelerinde seyrediyor. Gram altın ise %1.37 yükseliş sergiledi ve 5595.41 alış fiyatı, 5701.07 TL satış fiyatı şeklinde güncelleniyor.

Çeyrek altın ise 8.631,53 alış - 8.822,69 TL satış fiyatı ile güne başladı.

Yarım altın: 17.208,48 TL

Tam altın: 36.463,00

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 31 EKİM

Gram Altın Alış: 5599.7100 TL

Gram Altın Satış: 5707.3100 TL

Çeyrek Altın Alış: 9175.0000 TL

Çeyrek Altın Satış:9310.0000 TL

Yarım Altın Alış: 18351.0000 TL

Yarım Altın Satış: 18608.0000 TL

Tam Altın Alış: 36585.0000 TL

Tam Altın Satış: 37068.0000 TL