Altın düşmeye doymuyor! İşte 29 Ekim Çarşamba gününün ilk fiyatları

Haftalardır istikrarlı yükselişini sürdüren altın fiyatları geçen hafta başlayan düşüşle birlikte deyim yerindeyse dip yaptı.

Bu haftayı da düşüşle açan altın fiyatları vatandaşlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor. Rekorlara doymayan altında ivme tersine dönerken gram altın fiyatlarındaki düşüş limitli de olsa çarşamba gününe de yansıdı

İşte 29 Ekim altın fiyatları!

Gram altın satış fiyatı: 5.343,15 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.289,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18.560,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 36.495,09 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 36.973,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 91.517,59 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.954,06 dolar