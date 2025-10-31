Dolar yükseliş seviyelerinde! İşte 31 Ekim 2025 güncel döviz kurları: Dolar, euro fiyatı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4 seviyesine çekti. Altın yatırımcıları ve dolar için yeni dönem başladı.

DOLAR VE EURO YÜKSELİŞ SEVİYELERİNDE

Altın tekrar toparlanma eğilimi gösterirken Dolar ve euro alış - satış fiyatı ise 31 Ekim 2025 Cuma günü yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

İŞTE DOLAR, EURO VE STERLİN FİYATLARI

Sabah saatlerinden itibaren güncel dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılıyor. Doların 41,94 TL seviyesine ulaşması, yatırımcılar için yeni stratejiler ortaya koymuştu.

31 Ekim Cuma günü dolar piyasada 42.0114 TL seviyelerinde işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 55.4444 TL seviyelerinde seyrediyor. Dün sabah saatlerinde dolar 41,9818 (alış) 41,9918'den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 49,0931 TL seviyelerinde seyrediyordu.

Güncel Euro fiyatları da merak edildi. Euro sabah saatlerinden itibaren 0,22% yükseliş trendiyle 48,6142 TL seviyelerinde işlem görüyor.