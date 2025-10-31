Uşak'ta kafa kafaya çarpışma: Karı koca öldü, 3 yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.

Kazada, otomobil alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Sadık Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi Arzı Arslan (72) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ YARALI

Cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ise ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.