Hatay'da lastiği patlayan otomobil tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya uçan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Konuk Mahallesi mevkiinde yaşandı.
M.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde M.U. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Araç sürücüsü ve araçta bulunan H.Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen kadının cansız bedeniyse cenaze aracıyla morga kaldırıldı. İlk belirlemelere göre kazanın otomobilin tekerinin patlamasıyla gerçekleştiği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.