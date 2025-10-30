Dehşet anları kamerada! Küçük çocuğu ayağından tutup fırlattı

Kategoriler
Adana'nın Seyhan ilçesindeki güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anları sosyal medyada gündem olunca emniyet harekete geçti.
İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.