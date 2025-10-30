Dehşet anları kamerada! Küçük çocuğu ayağından tutup fırlattı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki güvenlik kameralarına yansıyan dehşet anları sosyal medyada gündem olunca emniyet harekete geçti.

AYAK BİLEĞİNDEN TUTUP SOKAĞIN KARŞISINA FIRLATTI

İddiaya göre, 27 yaşındaki O.A. iş yerine torpil attığı iddiasıyla 8 yaşındaki A.B.'yi kovaladı. A.B. bir evin zilini çaldı. Bu sırada O.A., çocuğu ayak bileğinden tutup yere fırlattı.

KAÇAN CANİ YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Ekipler şüpheliyi aynı bölgede kısa sürede yakalandı. Adlı tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyete götürüldü.