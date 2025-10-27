Belediyenin düzenlediği uçurtma şenliğinde facia! 4 yaşındaki çocuk çarpıldı

Çorum’da düzenlenen uçurtma şenliğinde acı bir olay yaşandı. Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen uçurtma şenliğine katılan çok sayıda çocuktan biri elektrik akımına kapılması sonucu çarpıldı.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UÇURTME SEVİNCİ ACIYA DÖNÜŞTÜ

D.Ş. isimli 4 yaşındaki çocuk elektrik kablosuna temas ederek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.